Um jogo, um golaço e Bueno renascido: "Sinto-me muito valorizado"

Espanhol ex-FC Porto estreou-se pelo Boavista com um golo e, nas redes sociais, recebeu os parabéns de amigos e ex-companheiros.

Um jogo, um golo. Bueno voltou à I Liga portuguesa e foi decisivo na vitória do Boavista frente ao Feirense. O avançado espanhol marcou um golaço, de livre direto, na estreia com a camisola axadrezada. Inscrito no último dia de mercado, depois de rescindir o contrato que o ligava ao FC Porto, o avançado de 30 anos já estava a treinar no Bessa desde o passado dia 26, mas não jogou na Luz, contra o Benfica, por ainda não ter a sua situação regularizada. Apesar disso, e pelas boas indicações que deu logo no primeiro treino com os novos companheiros, Bueno preparou-se para ter a primeira oportunidade, surgindo como a grande novidade no onze que defrontou a equipa de Santa Maria da Feira. Aposta de Lito Vidigal, que também se estreava no banco boavisteiro, o espanhol marcou o golo da tranquilidade, aos 81", depois de Mateus ter inaugurado o marcador.

Através da conta que tem no Instagram, Bueno deu conta da felicidade que sentia por tudo o que estava a viver no Bessa. "Foi o meu primeiro jogo pelo Boavista. Muito feliz pela vitória e também por marcar. Desde o primeiro momento, senti o apoio de todos e sinto-me muito valorizado. Teremos momentos complicados, mas desfrutemos hoje desta vitória", escreveu o avançado espanhol.

Contratado até 30 de junho de 2020, voltou aos golos quase dois anos depois. Uma seca que durava desde o dia 25 de fevereiro de 2017, altura em que ajudou o Leganés a vencer o Corunha, por 2-1. Curiosamente, este foi o primeiro golo de Bueno na I Liga portuguesa. Antes, com a camisola do FC Porto, em 2015/16, bisou, mas apenas num jogo da Taça de Portugal, contra o Angrense. Nessa época, contudo, só foi utilizado 92 minutos no total dos quatro jogos que realizou pelos dragões. Pelo Boavista jogou 84 minutos e marcou um golo. Ou melhor, um "golaço", como escreveu Fábio Espinho na conta que tem no Instagram. Antigos companheiros do FC Porto também o felicitaram. "Parabéns, amigo", escreveu Sérgio Oliveira (PAOK), numa lista que contou com Layún (Monterrey), Rui Pedro (Varzim), João Costa (Cartagena), Andrés Fernández (Villarreal) e Luizão (FC Porto B).