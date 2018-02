Rossi recorda três jogos e garante: "Podemos ir tirar pontos ao Benfica"

Rossi só vê a Luz e a perspetiva de uma "gracinha" mais das que o xadrez tem imposto ao campeão; "já faz três jogos que não conseguem vencer o Boavista".

A única equipa que não se reforçou no mercado de inverno subiu nesta jornada ao sexto lugar, à custa de um Vitória de Guimarães que corre pela Europa. No horizonte axadrezado, porém, as metas da temporada permanecem tal como definidas no arranque, garante Raphael Rossi. "Todos queremos jogar Champions, ser campeões, mas temos de ter os pés no chão e saber onde estamos. No início da época, traçámos o objetivo de fazer melhor do que na época passada", recorda, agora que foi atingida a etapa de "chegar aos 30 pontos". E a Europa? "Claro que é muito bom estar no sexto lugar, mas isso, se vier, será uma consequência. Não é o nosso real objetivo, no momento", assegura o brasileiro, ainda a saborear o "gosto especial" do triunfo caseiro com o qual foi possível "mudar a imagem" dada na jornada anterior, na derrota (3-0) nas Aves, mas firme nos propósitos para este campeonato de estreia em Portugal: "O objetivo maior é deixar o Boavista melhor do que na época passada, ajudar ao máximo no que puder, defendendo, marcando golos. Se fizemos 43, quero, no mínimo, 44, 45 pontos. Melhor do que na época passada."

O caminho tem outros marcos. O Boavista ainda não conseguiu festejar duas vitórias seguidas. "Precisamos alcançar esse objetivo. Temos outra oportunidade, no fim de semana, e tomara que consigamos", comenta o defesa, 27 anos, que à regularidade nas ações defensivas que fez dele titular junta a tendência para os golos. "Traço sempre um objetivo. Este ano, queria fazer cinco golos. Três já foram, faltam dois. Espero que consiga e que sejam importantes", assume. No horizonte axadrezado mora agora a Luz. "O jogo é totalmente do Benfica", avisa Rossi, mas promete luta para repetir a vitória da primeira volta. "Já faz três jogos que não conseguem vencer o Boavista. Este jogo tem um gostinho especial para nós e para eles. Não vamos facilitar. Vai ser um jogo diferente, mas podemos ir tirar pontos ao Benfica", acredita, indiferente aos trunfos de Rui Vitória: "Seja Jonas ou Jiménez, vamos ajustar as coisas para nenhum passar a linha defensiva e fazer golo".