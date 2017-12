Rochinha, miúdo que esbanja potencial

18 figuras emblemáticas dos 18 clubes da I Liga elegeram as figuras de 2017. Até ao final de 2017, O JOGO revela-lhe os eleitos de cada uma das equipas.

O enorme potencial de Rochinha fez com que Martelinho, antigo jogador do Boavista, escolhesse o jovem avançado para a figura do ano dos axadrezados. "Trata-se de um jogador de grande nível e que está a fazer uma boa época. É o jogador com maior potencial do plantel e no qual os responsáveis do clube depositam mais esperanças em termos de encaixe financeiro, no futuro", sustentou. De técnica apurada e com visão de jogo acima da média, são algumas das características que o antigo extremo destaca no jogador de 22 anos.

"É um jogador influente e que pode decidir um jogo com um remate ou uma jogada individual"

"Tem qualidade técnica, visão de jogo, é um jogador explosivo e vai chegar longe, a patamares mais altos. Já tinha defrontado o Rochinha, quando ele estava no FC Porto e depois foi para os iniciados do Feirense, eu sabia que estava ali um diamante por lapidar", acrescentou, prosseguindo com os elogios. "O talento estava lá. É um jogador influente e que pode decidir um jogo: com um passe, com um remate ou jogada individual", terminou.