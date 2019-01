Jorge Simão, treinador do Boavista, falou no final do jogo com o Braga, que ditou mas uma derrota (1-0) da equipa axadrezada

Outro resultado: "Claro que sim, não seria preciso olhar para as estatísticas, mas elas confirmaram isso: mais do dobro dos remates, mais posse de bola, mais remates dentro da área. O jogo fica marcado pelo golo do Braga, que surge do nada, é uma virtude desta equipa, já o tinha dito na antevisão. Parece que faz golos caídos do nada, lançamento lateral, a bola a pingar e depois um bom remate, sem dúvida. Nós, para fazer um golo, temos que construir muito até conseguirmos, é mérito do Braga, claro.

Outra expulsão: "Claro que me preocupa mais uma expulsão [Cardoso]. Não tivemos mais faltas que o Braga. Não chegava perder o jogo, como perdemos mais um jogador. Chegámos a este jogo com quatro jogadores castigados e quando digo que nos apelidam de sarrafeiros ou caceteiros, está aqui mais uma evidencia. [Sobre Vasco Paciência e Gonçalo Cardoso] Sobre o Cardoso já disse que não é uma promessa, mas um valor seguro, ainda hoje o demonstrou. É um caso raro de afirmação tão rápida, não me recordo no Boavista ou noutra equipa, tirando o Benfica que tem feito mais.

Jogador em destaque: "O Vasco Paciência vai ser um caso sério, os da minha geração lembram-se do [pai] Domingos e o Vasco é semelhante na forma de jogar e, mentalmente, tem uma segurança muito grande. Contamos com ele no imediato, para ir entrando e amadurecendo, mas temos muitas expectativas em relação a ele".