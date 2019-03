Mural em homenagem a Edu vai ficar protegido por um vidro

A Direção do Boavista decidiu preservar o mural dedicado ao jovem Edu que faleceu em dezembro de 2017

Em carta aberta dirigida aos sócios do Boavista, Vítor Murta, presidente do clube, anunciou o início dos trabalhos de colocação de um vidro de proteção no "Memorial do nosso Edu", esta sexta-feira de manhã, explicando em detalhe as razões de tal intervenção.

"Tais trabalhos irão permitir a preservação do mural, que foi feito em memória do nosso atleta.Gostaria, neste momento, de recordar um episódio vivido aquando da passagem do Edu , como jogador das camadas jovens, para atleta profissional: Terminado o último ano de juniores do Edu, o presidente da SAD, Álvaro Braga, marcou uma reunião com o Edu - eu também estava presente - na qual perguntou ao jogador se estaria interessado em assinar um contrato profissional com o Boavista, alertando para o facto de que não poderia ter um salário muito alto. De imediato, o Edu interrompeu o presidente da SAD e disse 'a mim, não me interessa quanto vou ganhar, o que eu quero é ser jogador do Boavista'", recorda Vítor Murta, acrescentando:

"Essas palavras, naquele momento, marcaram-me de uma forma muito positiva e continuam a estar muito presentes no meu pensamento. Assim, preservando o memorial dedicado a Edu, é uma forma de todos os Boavisteiros dizerem ao Edu que o nosso contrato com ele é eterno, porque os Grandes Boavisteiros nunca nos vão deixar."

Edu Ferreira, jovem avançado do Boavista que lutou contra um cancro na perna direita, diagnosticado no início da época 2016/17, acabando por falecer na véspera de Natal de 2017.