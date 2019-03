Lito Vidigal: "Não há nada que magoe mais do que a injustiça"

Treinador do Boavista fez a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, ainda com a derrota frente ao Sporting bem fresca na memória.

Revolta pela arbitragem com o Sporting: "Continuamos a trabalhar naquilo que podemos controlar e nem me interessa falar dos jogos passados. Há coisas que magoam e não há nada que magoe mais do que a injustiça. Já disse no balneário que o que temos de fazer é transformar esse sentimento de revolta em energia positiva para preparar o jogo seguinte. Percebemos a realidade, mas muitas vezes temos que fingir que não percebemos e temos de continuar em frente. Temos de limpar as pedras do nosso caminho"

Jogo com o V. Guimarães: "O que pensamos é em vencer, independentemente do nome do adversário. O V. Guimarães é uma boa equipa. Não tenho a certeza, mas já li várias vezes que é o orçamento mais caro da história do Vitória. Quer dizer que é uma equipa com qualidade, que tem feito um campeonato seguro. Se calhar estavam à espera de estar numa posição mais confortável"

Pressão depois de duas derrotas: "Agora há menos pressão. Quando chegámos estávamos dois pontos abaixo da linha de água, agora estamos acima. Sabemos o motivo pelo qual marcamos passo nos últimos dois jogos..."

Fábio Espinho: "É um excelente jogador, muito importante para o Boavista e um dos capitães de equipa. Tem tido um comportamento fantástico quando joga e quando não joga. Todos os jogadores têm trabalhado de forma fantástica e só tenho de tecer elogios a todos eles. O mais importante é corresponderem quando são chamados e isso tem sido conseguido na maior parte das vezes".

Estreia de Gustavo Sauer: "Ficamos felizes quando um ou outro jogador se destaca. Desta vez foi o Gustavo Sauer, mas noutros jogos foram outros a destacar-se individualmente"