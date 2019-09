Lito Vidigal lamenta: "Fomos infelizes na finalização"

Técnico defendeu que o Boavista fez, na receção ao Tondela, "uma das melhores exibições da época".

Lito Vidigal, treinador do Boavista, lamentou que a sua equipa, que continua sem perder no campeonato, não tenha sido capaz de concretizar as muitas oportunidades criadas ao longo do jogo, em casa, com o Tondela.

"Faltou concretizar oportunidades. Fomos infelizes na finalização, criámos muitas situações, uma bola ao poste, outra à barra, para além das oportunidades que o guarda-redes defendeu [Cláudio Ramos]. Foi pena não termos marcado, seria o culminar de uma das melhores exibições desta época. Fomos superiores no jogo".

Lito Vidigal explicou a opção inicial por uma frente de ataque com "quatro unidades":

"Queríamos ganhar, foi importante apostarmos tudo no ataque. Estamos há muito tempo a somar, onze jogos que pontuamos [com os quatro do final da época passada] e, como queríamos ganhar apostamos muito no ataque. A nossa intenção foi jogar com quatro avançados para concretizar oportunidades, mas não conseguimos", reconheceu Vidigal.

O Boavista parte para a paragem do campeonato sem qualquer derrota.

"Esta equipa tem muita alma. Temos um grupo de jogadores fantástico, uma família. Querem todos os dias conquistar algo todos os dias, só com essa atitude positiva é possível estarmos há tantos jogos a pontuar".