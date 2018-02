Jorge Simão reencontra o Benfica após recorde numa volta

O treinador completou 17 jogos ao serviço dos axadrezados, que, no sexto lugar, ocupam a posição mais alta desde que regressaram à I Liga.

Voltamos à casa de partida. O primeiro jogo de Jorge Simão ao serviço do Boavista foi frente ao Benfica, próximo adversário. No Bessa, os axadrezados deram a volta à partida e venceram por 2-1. O treinador concluiu uma volta no campeonato e chega a esta "meta volante" com o Boavista no sexto lugar, a posição mais alta que ocupou desde o regresso à I Liga, em 2014/15. Isto, claro, se excluirmos as duas primeiras jornadas de cada edição, quando a tabela ainda é muito difusa.

Contas feitas, em 17 jogos, Jorge Simão somou oito vitórias, três empates e seis derrotas; a equipa marcou 20 golos e sofreu 22. De negativo, há a eliminação na Taça de Portugal, aos pés do Vilaverdense, que venceu por 1-0. Não obstante, a posição atual do Boavista no campeonato é particularmente relevante se tivermos em conta o início catastrófico, que acabou por conduzir à saída de Miguel Leal. Os axadrezados perderam quatro das cinco primeiras jornadas e, pelo meio, foram eliminados da Taça da Liga, pelo Braga. Por oposição, nas cinco primeiras rondas da segunda volta, o Boavista somou três triunfos e duas derrotas.

Os 30 pontos amealhados à 22.ª jornada também demonstram a evolução do clube do Bessa desde o regresso à I Liga. Pela primeira vez, o primeiro objetivo da época vai além da permanência e passa por obter um registo superior ao da última temporada, que se fixou nos 43 pontos (nono lugar). Até lá, Jorge Simão recusa-se a abrir a porta a outros objetivos, muito menos a um possível lugar europeu, que neste momento está a seis pontos de distância. Em 17 jogos, o técnico somou 53% dos pontos possíveis. Se repetir nos 12 encontros que faltam essa percentagem, terminará com 49 pontos.

O que o treinador já assumiu como uma espécie de objetivo secundário é o de alcançar, pela primeira vez, duas vitórias seguidas. Para isso, há que vergar o tetracampeão na sua casa.