Jorge Simão: "Não me consigo lembrar de um jogo em que me sentisse desta forma"

Treinador do Boavista comenta derrota por 4-2 em casa do Santa Clara.

O Boavista perdeu por 4-2 em casa do Santa Clara na jornada quatro do campeonato. "Acho que é um resultado e uma derrota muito difícil de digerir. Estava aqui a falar com os meus botões e não me consigo lembrar de um jogo em que me sentisse desta forma. Muito difícil de digerir, porque acho que, na globalidade, até fizemos um bom jogo: Na primeira parte, muito condicionados pelo vento, conseguimos fazer aquilo que tínhamos para fazer e, de tantas bolas lançadas para a área, é natural que o Santa Clara fizesse o golo. Nós, sempre tranquilos, chegámos, com mérito, à igualdade ainda antes do intervalo. E quando se podia esperar que a tendência nos fosse favorável, por causa até do vento, estranhamente, o vento deixou de se fazer sentir, mas também não explica tudo", afirmou o treinador Jorge Simão.

"O Santa Clara faz dois golos no espaço de dez minutos, com uma bola perdida por nós e um livre direto. Fomos atrás do resultado novamente, com critério, com qualidade, fizemos um golo fantástico, numa jogada fantástica, e depois, a partir talvez dos 70, 75 minutos, as nossas emoções toldaram-nos a capacidade de raciocínio e sobrepuseram-se às ideias e ao discernimento e à lucidez para continuarmos a fazer aquilo que tínhamos vindo a fazer até então", disse ainda.