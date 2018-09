Jorge Simão lamenta: "Exibição de luxo e resultado de lixo"

Depois da derrota por 2-1 frente ao Chaves, Jorge Simão falou de um "grande jogo" da sua equipa, mas que não foi coroado com um resultado positivo.

Grande exibição, mas resultado negativo: "É preocupante quando perdemos jogos. A minha função é viver constantemente em análise do que vai acontecendo com a equipa, com os desempenhos e com os resultados. Agora, para além dos pontos, há que falar no que se faz para conquistar pontos. Para mim, é uma exibição de luxo, de gala. E um resultado de lixo. Exibição de luxo e resultado de lixo. Já fiz este exercício para me tentar recordar de um jogo enquanto treinador do Boavista em que evidenciasse tanta superioridade sobre um adversário. E acho que este foi o jogo no qual manifestámos maior superioridade sobre o adversário".

Confiança dos jogadores: "Essa é na verdade a minha preocupação. Porque a frustração deste resultado é muito grande. Mas por outro lado já ganhei jogos em que me senti muito pior do que me estou a sentir. E o meu trabalho vai ser reforçar obsessivamente a confiança destes jogadores. A minha convicção é que este é o melhor caminho para somar pontos".

Resultado penalizador: "Temos vindo a marcar golos. Diria que a eficácia ofensiva dos adversários tem sido superior à nossa. Fizemos 21 remates, 11 dentro da grande área, contra cinco, um penálti e um autogolo. Um lance infeliz do guarda-redes, bate no poste e entra. Um penálti que caiu do céu e um remate, dentro dos poucos que fizeram, que lhes dá o 2-0. Tremendamente penalizador".

Escolha da dupla de centrais: "Todas as mudanças são feitas perspetivando o melhor desempenho da equipa. O Sparagna tem vindo a trabalhar connosco há um ano. Está mais rotinado, melhor preparado para aquilo que são as nossas dinâmicas da linha de quatro. O Raphael Silva, com a qualidade que tem, é um jogador que acaba de chegar do Brasil, tal como o Neris. E estiveram sempre no Brasil, com diferentes treinadores, com um estilo diferente. Ponderei e pensei que o Sparagna está muito melhor preparado para dar o contributo à equipa".