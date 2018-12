Jorge Simão e o jogo com o FC Porto: "Tinha vontade de dizer muitas coisas"

Treinador do Boavista comentou as declarações de Sérgio Conceição, que apelidou o jogo da semana passada como uma "batalha no Bessa", e comparou os números dos axadrezados com os do Benfica.

Jorge Simão foi questionado este sábado sobre as declarações de Sérgio Conceição sobre o duelo da 11ª jornada entre Boavista e FC Porto, no Estádio do Bessa, que os dragões venceram por 1-0, com um golo aos 90+5' minutos. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional, marcado para domingo, o treinador dos axadrezados comparou os números da sua equipa com os do Benfica e até falou do Rio Ave-Sporting da última segunda-feira.

"Fizemos 25 faltas contra 11 do FC Porto e vimos seis cartões amarelos. Foi um exagero, até para aquela que tem sido a nossa média. Mas só porque este jogo foi uma boa luta, com emoções diferentes e um jogo também diferente, basta ver o número de adeptos que estavam nas bancadas. Naturalmente que as emoções estavam ao rubro. Mas o Rio Ave, frente ao Sporting, num jogo em que até perdeu por 3-1, fez 27 faltas e não vi ninguém a falar de uma eventual dureza excessiva do Rio Ave. Até por questões culturais e de passado, o Boavista passa a imagem de jogar de forma demasiado agressiva, mas não somos só isso", começou por assinalar, prosseguindo:

"O Benfica tem três expulsões este ano e nós temos só duas", afirmou Jorge Simão, antes de revelar que "tinha vontade de dizer muitas coisas". "Mas não o vou fazer, porque não seria benéfico para o clube que eu represento", ressalvou o técnico do Boavista.