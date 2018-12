Jorge Simão considera calendário "muito estranho" e até indica estudo

Treinador do Boavista falou aos jornalistas para abordar o encontro com o Moreirense, da jornada 14 do campeonato.

O treinador do Boavista defendeu que sua equipa estará "muito mais perto de ganhar" ao Moreirense, no sábado, para a 14.ª jornada I Liga, se jogar como o fez diante do Vitória de Guimarães, na quarta-feira. Jorge Simão também disse que o Moreirense parte este encontro com o Boavista numa posição que é mais favorável, porque teve mais um dia de repouso, e a propósito exprimiu a sua "estranheza" com o calendário competitivo, ressalvando, contudo, que este facto "não é desculpa".

O técnico axadrezado referiu que "o Moreirense está a fazer um campeonato digno de realce", o que tem reflexo no oitavo lugar que a equipa de Moreira de Cónegos ocupa na tabela classificativa.

Após essa referência elogiosa ao próximo adversário, Jorge Simão vincou que o Boavista deve focar-se na sua "identidade enquanto equipa".

O treinador deteve-se depois no calendário, considerando-o "muito estranho" porque, analisou, as semanas em que o Boavista competiu e aquelas em que não jogou eram em número semelhante até "uma sequência de três jogos em sete dias". Jorge Simão detalhou que o Boavista teve "quatro dias de intervalo do primeiro jogo [Tondela, para a I Liga] para o segundo [Vitória de Guimarães, para a Taça] e três dias de intervalo do segundo para o terceiro [Moreirense, para a Liga]". "Uma equipa habituada a fazê-lo frequentemente está muito melhor preparada" para lidar com tal situação, "porque os jogadores adaptam-se a esse regime de esforço e recuperação" com intervalos pequenos.

Jorge Simão referiu que "as duas equipas não estão em plano de igualdade porque o Moreirense jogou na terça-feira e o Boavista na quarta-feira", ambas para a Taça de Portugal. A equipa de Moreira de Cónegos perdeu fora com o FC Porto, por 4-3, e os boavisteiros caíram no terreno do Vitória de Guimarães, por 1-0. "O Moreirense joga ao quarto dia e nós vamos jogar ao terceiro e um dia de diferença nestes casos faz uma diferença grande. Há estudos que indicam até a diferença de pontos conquistados pelas equipas com jogo ao terceiro dia ou com jogo ao quarto dia e há uma diferença pontual significativa quando isto acontece frequentemente", reforçou.

O treinador axadrezado concluiu frisando que não quer arranjar desculpas, pois o Boavista preparou-se para "ter a equipa amanhã [no sábado] no ponto e disputar o jogo a 100%". "Claro está que implica alguma gestão de jogadores com maiores dificuldades de recuperar", continuou, sem especificar que "alterações" poderá fazer.

Os únicos jogadores indisponíveis no Boavista são o médio Obiora e os atacantes Falcone e Yusupha Njie, todos devido a lesão.

O Moreirense, oitavo classificado com 19 pontos, e o Boavista, 12.º com 13, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.