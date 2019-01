Jorge Simão, a "diferença abismal" para o Braga e o golo caído "do nada"

Treinador do Boavista comentou a derrota (1-0) frente ao Braga.

Boa imagem: "É aquilo que é o nosso ADN. Este é um jogo com maior visibilidade do que jogos com equipas do meio/fundo da tabela e as pessoas se calhar andam um pouco focadas só na luta para campeão e se calhar não nos reconhecem como uma equipa que joga bom futebol. Para mim isso... O que é certo é que não levamos pontos daqui mas, primeiro ponto, se não conseguimos pelo menos deixámos marca do nosso ADN".

Análise: "Fomos superiores em todos os sentidos, remates, oportunidades, uma diferença abismal, na qualidade de jogo em si. Causámos muito desconforto ao Braga, às vezes com mais sucesso outras não. Foi uma demonstração inequívoca da grande qualidade desta equipa. Certo é que nao somámos pontos, e agora agarramo-nos ao que de bom fizemos".

Braga: "Nós tivemos 20 remates contra nove do Braga. Este jogo proporciona-nos experiência. Quando me perguntaram na antevisão o que esperava do Braga, o primeiro flash que me deu foi «é uma equipa com muita facilidade em fazer golos», e foi o que aconteceu hoje, do nada fazem um golo. Um bom pontapé, sem dúvida, do [Ricardo] Horta, mas cai um golo do nada. Nós procurámos continuar a fazer o nosso jogo, mantivemos o ritmo até ao final mas não conseguimos fazer golos".