Jorge Loureiro processa dirigente leonino por difamação

Porto, 09/03/2019 - O Boavista FC recebeu esta noite o Sporting CP, no Estádio do Bessa Sec XXI, em jogo da 25ª jornada, da Liga NOS 2018/19. Frederico Varandas e Alvaro Braga (Ivan Del Val/Global Imagens)

Membro do Conselho Geral do Boavista foi acusado de agredir Miguel Nogueira Leite no calor do fim do jogo no Bessa, no sábado, mas negou tudo e vai levar o dirigente leonino a tribunal

A confusão que se instalou na parte final do Boavista - Sporting de sábado à noite, após o penálti concedido aos leões que ditou o triunfo dos visitantes com a pena máxima a ser batida por Bruno Fernandes, ainda dá que falar. Miguel Nogueira Leite, vogal do Conselho Diretivo do Sporting, terá sido agredido por Jorge Loureiro, membro do Conselho Geral dos axadrezados, que no entanto negou a versão leonina e já apresentou, sabe O JOGO, um processo contra o responsável verde e branco por difamação.

No domingo o Sporting emitiu um comunicado a acusar Jorge Loureiro de agressão e de criar um clima de intimidação no camarote presidencial, ao que o boavisteiro respondeu com um comunicado, a título pessoal, a desmentir os relatos dos leões, que inclusivamente citavam a presença no local de Pedro Proença, presidente da Liga.