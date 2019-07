Helton Leite surpreendeu e deixou adeptos do Boavista a sorrir

Apesar de continuar a trabalhar à margem dos restantes companheiros, Helton Leite deixou bem claro que, a recuperar desta forma, estará em boas condições físicas para começar o campeonato.

No primeiro treino aberto aos adeptos, os olhos estavam postos nos reforços, com destaque para o regresso de Ricardo Costa ao Estádio do Bessa. Mas eis que entrou em campo Helton Leite, e muitos ficaram surpreendidos com a presença do guarda-redes. Mais ficaram quando viram o brasileiro a correr sem limitações e a trabalhar com bola, dando sinais de estar recuperado da rotura do ligamento cruzado anterior no joelho direito que sofreu a 12 de fevereiro.

Quase cinco meses depois, o brasileiro mostra que está no bom caminho. Os adeptos ficaram otimistas. Helton chegou na época passada ao Bessa, agarrou de imediato a titularidade e demonstrou que é um dos melhores guarda-redes da I Liga. Ágil, com elevada estatura (1,96 metros), seguro entre os postes e fora deles, chamou a atenção do Benfica, como O JOGO deu conta em primeira mão. Curiosamente, o estado físico do guardião terá deixado os responsáveis dos campeões nacionais de pé atrás, mas ontem o brasileiro deixou claro que caminha para a boa forma e certamente disponível quando o campeonato arrancar. Para já, e como se viu no treino matinal, faz exercícios com bola, mas ainda afastado dos restantes companheiros. Situação que se vai repetir brevemente.

Os adeptos ficaram animados com o treino de Helton Leite, distribuindo ainda elogios para os restantes elementos. Depois de uma primeira sessão de hora e meia no campo secundário, os jogadores foram para o relvado principal, onde trabalharam durante mais uma hora (!). Nessa altura, o técnico premiou os adeptos com um treino de conjunto. Sem tempo a perder, colocou de um lado uma equipa muito próxima daquela que atuou na segunda volta da Liga e já com alguns reforços, com Bracali na baliza; Carraça, Neris, Ricardo Costa e Talocha na defesa; Obiora, Rafael Costa e Paulinho no miolo; Daniel Barrow, Sauer e Falcone no ataque.