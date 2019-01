Gonçalo Cardoso deixa Boavista e ruma à Bélgica: confira todos os pormenores

Gonçalo Cardoso já vai estar esta segunda-feira em Brugge para fazer os exames médicos e assinar um contrato que o ligará ao clube por quatro anos. Ontem fez o último jogo pelos boavisteiros.

Verdadeira pérola do Boavista, Gonçalo Cardoso, 18 anos, fez ontem o último jogo pelo Boavista. O jovem internacional português vai mudar-se para o Brugge, que ocupa o segundo lugar no campeonato belga, e o Boavista vai encaixar cerca de 2,5 milhões de euros.

O futebolista é esperado esta segunda-feira no clube belga para fazer os exames médicos e assinar um contrato que o ligará ao Brugge por quatro anos, e com uma melhoria salarial assinalável em relação ao que auferia no Boavista. O Brugge ganhou a corrida aos ingleses do Watford, que estavam também interessados no central português. Em pouco tempo, o Boavista perde dois jovens futebolistas (Vasco Paciência deve assinar pelo Benfica, como O JOGO noticiou na sua edição de domingo) que foram recentemente muito elogiados por Jorge Simão. Mas o encaixe financeiro é importante nesta altura para os boavisteiros, que já tinham vendido, na passada semana, David Simão para o Antuérpia, mas os valores desta transferência só serão revelados no final do mês.

Boavista vai encaixar 2,5 milhões de euros e poderá ainda receber um jogador por empréstimo

No negócio, intermediado pela Footexpansion de João Pinheiro, deverá estar envolvida também a cedência de um ou dois jogadores do Brugge. Esses são pormenores do negócio que só hoje serão tratados. É muito provável que um dos nomes a ter em conta seja o de Luan Peres, defesa-central, de 24 anos, que nesta época realizou cinco jogos. No domingo, Gonçalo Cardoso não teve a melhor despedida no Bessa (lesionou-se no sobrolho esquerdo), já que o Boavista perdeu 2-0 com o Portimonense e a continuidade de Jorge Simão pode estar em equação. Gonçalo Cardoso nasceu no Marco de Canaveses, onde começou a jogar, passando depois pela formação do Penafiel, antes de se mudar para o Boavista.