Futuro de Jorge Simão decidido esta terça-feira, mas há uma vontade

Administração e treinador vão encontrar-se para analisar a situação.

A continuidade de Jorge Simão no comando do Boavista está a ser equacionada pela administração do clube, que hoje deverá tomar uma decisão definitiva. Ontem foi dia para refletir e não houve qualquer reunião entre o treinador e os responsáveis. Ao que O JOGO apurou, não é vontade dos administradores pôr fim ao vínculo com Jorge Simão, mas os últimos dois resultados (derrotas em casa com Marítimo e Portimonense) criaram um ambiente adverso para o treinador, que viu lenços brancos no final do jogo com os algarvios. Os protestos seguiram, após a jornada, para as redes sociais do clube, com os sócios e simpatizantes a exigirem uma reação da Direção axadrezada. A contestação dos adeptos foi entendida pelo treinador como "natural", mas pode ter peso na decisão que vier a ser tomada.

O encontro do treinador com a administração boavisteira deverá acontecer hoje, dia de folga do plantel, e aí serão avaliadas as sensibilidades e encontrado o melhor caminho. Jorge Simão tem confiança em si próprio e tal é fundamental para o futuro imediato, que será de luta em cada jogo para assegurar a permanência.