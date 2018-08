Filho de Domingos e irmão de Gonçalo, este é outro Paciência para a história

É um dos últimos reforços do plantel de Jorge Simão. O filho mais novo de Domingos Paciência, Vasco, foi para o banco no jogo com o Feirense. E a estreia na I Liga até pode acontecer um dia destes

Esteve anteontem no banco do Boavista, mas o jogo não foi fácil e Jorge Simão não o utilizou. Vasco Paciência, filho e irmão de goleador, tem tudo para se tornar no mais jovem elemento da família a estrear-se na I Liga. Gonçalo estreou-se com 19 anos, tal como o pai, Domingos, e Vasco só em março passado completou 18 anos.

Quem o conhece diz que é um ponta de lança muito parecido com o pai, a começar pela estrutura física, Vasco é mais franzino do que Gonçalo, tal como era Domingos. Tem o faro pelo golo. Fez toda a formação no FC Porto; há duas épocas, marcou 15 golos, na última fez apenas quatro porque foi pouco utilizado. E por entender que a aposta do seu clube de sempre não estava voltada para ele, decidiu rescindir com o FC Porto e aproveitar a oportunidade que teve de ingressar no Boavista. Foi juntar o útil ao agradável, porque vai manter-se na cidade do Porto e isso permite-lhe tentar um outro objetivo, que é o de fazer a faculdade (concorreu para o ISMAI).

Tal como o irmão, Gonçalo, Vasco escolheu o número 39 na camisola. Domingos era o 9 no FC Porto

Apesar de ser ainda júnior, Vasco Paciência chamou a atenção de Jorge Simão, que muito tem apostado em jovens valores e está muito atento à formação, que o tem convocado para o trabalho com os seniores. Aliás, Vasco está já inscrito como tal e foi então nesta última jornada para a ficha de um jogo de I Liga e no Boavista diz-se que não tardará até ter a oportunidade de se estrear.

Jorge Simão gosta dos dotes do ponta de lança que, tal como aconteceu com o pai quando um dia entrou no FC Porto, um miúdo muito franzino, também está a ser sujeito a trabalhos especiais de enriquecimento muscular.