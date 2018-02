Fábio Espinho com veia goleadora e tem companhia para isso

Ao lado de David Simão no meio-campo, Fábio Espinho começou a marcar e já leva quatro golos esta época, igualando a marca da época passada, a primeira no Bessa.

Há uma dupla que resiste no meio-campo axadrezado e que ganhou força com a chegada de Jorge Simão ao comando da equipa, em meados do passado mês de setembro. Fábio Espinho e David Simão são imprescindíveis no esquema do treinador e se o primeiro já soma 57 jogos de xadrez ao peito, desde que chegou ao Bessa no início da época passada, o segundo, um dos últimos reforços de verão, só precisou de 45 minutos para convencer o atual técnico.

Lançado por Jorge Simão, que se estreava no banco, após o intervalo do jogo com o Benfica, David Simão ajudou a equipa a recuperar de uma desvantagem no marcador e a vencer por 2-1.

Estava assim encontrada a dupla para jogar à frente do trinco, só desfeita na vigésima jornada, por castigo de Fábio Espinho, e na seguinte devido à ausência de David Simão, também por motivos disciplinares.

Com liberdade de aproximação à área contrária, é Fábio Espinho quem mais tem desequilibrado. Ao contrário de David Simão, que ainda não se estreou a marcar com a camisola do Boavista, Fábio Espinho já festejou por quatro vezes, golos que o colocam como o segundo melhor marcador da equipa, atrás de Mateus.