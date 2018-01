Arbitragem do Rio Ave-Boavista na mira de Fábio Espinho.

Fábio Espinho publicou uma mensagem no Instagram, em que deixou duras críticas à arbitragem, após a derrota do Boavista no terreno do Rio Ave. O futebolista português reiterou ainda não temer "consequências" por causa das palavras que escreveu naquela rede social.

"Hoje tenho que falar. Tenho que dizer o que sinto, tenho que dizer o que me vai na alma. Estou revoltado. Aliás, a revolta é geral, daqueles que trabalham arduamente como nós durante toda a semana, para depois chegarmos ao fim de semana e levarmos única e simplesmente cansaço para casa, já que pontos não nos deixaram. Verdade desportiva? Vão dar música a outros. Nós jogadores, quando jogamos mal, levamos com críticas e temos que aguentar. Já vocês, para além de não assumirem que erram, ainda se queixam por serem criticados. Mudem de profissão, porque quem erra tem que saber lidar com a crítica. Parabéns a toda equipa e a todos aqueles que se deslocaram ao estádio mesmo num dia chuvoso. P.S. - Não receio as consequências. Ando no dia-a-dia sempre de cabeça erguida", desabafou o jogador do Boavista.

Fábio Espinho levou um cartão amarelo por simulação aos 66 minutos, depois de ter caído à entrada da área na sequência de um lance com o guarda-redes Rui Vieira. No final da partida, Jorge Simão queixou-se da decisão da equipa de arbitragem liderada por Hélder Malheiro e ficou com dúvidas no lance do primeiro golo vila-condense.

"Para mim, o lance capital é na segunda parte em que estamos próximos da igualdade, e o Fábio [Espinho], que seguia isolado, é derrubado pelo Rui Vieira [guarda-redes do Rio Ave], que devia ser expulso, mas o cartão amarelo foi para o Fábio, que assim fica de fora do próximo jogo", atirou o treinador do Boavista.