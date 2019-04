Castigo: Lito Vidigal vê o dérbi na bancada do Dragão

Expulso no jogo com o Belenenses, o treinador do Boavista foi suspenso pelo Conselho de Disciplina. As palavras dirigidas ao árbitro Nuno Almeida ficaram registadas em relatório.

Apesar de se ter ajoelhado no relvado do Bessa, ao receber a ordem de expulsão, domingo, na vitória caseira do Boavista sobre o Belenenses, Lito Vidigal não conseguiu convencer o árbitro Nuno Almeida nem o Conselho de Disciplina (CD) federativo da injustiça da decisão que o remeteu para a bancada: o treinador foi castigado com um jogo de suspensão e multado em 1530 euros. A sanção impede-o de estar no banco axadrezado, na sexta-feira, quando o Boavista defrontar o FC Porto, no Dragão.

No comunicado divulgado esta terça-feira, o CD detalha o que esteve na origem da expulsão de Lito Vidigal: "Protestou uma decisão da equipa de arbitragem, gesticulando energicamente, dentro do terreno de jogo, proferindo as seguintes palavras: "... isto é falta, c!...vai-te f!... estás a gozar com esta m... vai gozar com o c...!", escreveu Nuno Almeida no relatório.