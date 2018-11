Capitão do Boavista, finalista e caloiro

Manuel Cid, médio do Boavista B, 26 anos, partilha os treinos com a frequência de dois cursos universitários. Está no terceiro ano de Desporto e no primeiro de Fisiologia Clínica. E espreita um lugar no plantel principal

A equipa principal do Boavista, onde se estreou na I Liga com o salto do emblema do terceiro para o primeiro escalão, em 2015, está ali a um "pequeno passinho", mas, aos 26 anos, Miguel Cid não vive só a sonhar com o dia em que Jorge Simão se lembre dele. Com uma ligação umbilical ao Bessa, onde a mãe, Teresa Cid, trabalha há várias décadas no departamento de futebol profissional, é ali que gosta de imaginar-se, quando arrumar as chuteiras. Poderá ser como preparador físico ou fisiologista ou até mesmo na equipa técnica. "Todo eu sou Boavista, não há volta a dar", ri o médio e capitão dos bês de Jorge Couto, feliz com a certeza dos caminhos que se abrem com os dois cursos universitários que frequenta. Está no terceiro ano de Desporto e é caloiro de Fisiologia Clínica da Escola Superior de Saúde. Os estabelecimentos de ensino superior públicos ficam na mesma zona da cidade do Porto, a apenas cinco minutos. Ali começam e acabam os dias de Miguel Cid, que bem cedo está na FADEUP, segue para o treino do Boavista B e dedica as tardes às ciências da saúde. O caminho que o conduziu ao ambiente universitário fez um desvio pela Letónia e pela Finlândia, nessa época crucial na história axadrezada que foi a do regresso à I Liga, com Petit. Estreou-se em Braga e foi titular pela primeira vez no Dragão, num dérbi com nulo de sabor a vitória, antes de ser cedido ao Daugavpils, da Letónia. Dali ao igualmente desconhecido Kemi, onde foi campeão da Finlândia, foi a distância de uma aventura que o "mudou". "Serviu para amadurecer. Também tive o infortúnio de ter algumas lesões e chegou a um ponto em que ou prosseguia com a carreira e ia ser sempre naqueles países ou teria de regressar a Portugal e dar dois passos atrás", recorda. Escolheu a segunda hipótese: "Resolvi, então, recomeçar a estudar, muito por força da minha mãe e dos meus amigos. Também sempre gostei, e optei por continuar a jogar e estudar, pois é perfeitamente possível fazer as duas coisas."

Se ser boavisteiro nem chegou a ser escolha, a "primeira opção" no ensino superior também foi "logo" por Desporto. À medida que avançava no curso, as ciências chamaram-no. "Comecei a ter as anatomias, bioquímicas, biologia, fisiologia, e fui por aí, vi que era uma área que me interessa muito, principalmente, a fisiologia." Percebeu também que "tinha tomado uma excelente opção", conta, feliz e descontraído, sem acusar o stress de um teste de Introdução à Fisiologia que precedeu a conversa com O JOGO.

Os dois passos atrás compensam a nível académico e, na vertente da competição, o médio mantém-se ambicioso. Passou por Gondomar e Coimbrões, antes de voltar ao xadrez: "Neste momento, estou na equipa B e, a par dos estudos, um dos objetivos é subir para a equipa principal e jogar." Se Jorge Simão o chamar, não colocará em risco o ano letivo, brinca. "É igual, na equipa B, também treinamos de manhã. É possível conciliar tudo. Claro que não é fácil, envolve bastante esforço, mas é possível. Tudo tem um propósito, temos de ir atrás dos objetivos e lutar. Pela minha parte, tanto dentro como fora de campo, tenho objetivos bem definidos e luto por eles." É com essa convicção que sorri quando se lhe fala de um futuro noutros papéis... no Boavista. "Seria o realizar de um outro sonho, gostaria muito de exercer como fisiologista ou preparador físico, não sei, isso só o futuro dirá." A vida tem-lhe mostrado que sonhar é um bom caminho: "Fico orgulhoso porque fiz a formação no Boavista, estive cá nos períodos difíceis, quando desceram à II B; estive no regresso à I Liga e agora no início da equipa B. Tive a felicidade de poder acompanhar o Boavista em todos os momentos."