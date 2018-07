Boavista: Yusupha já posa com a camisola do Reims

O negócio ainda não foi oficializado pelo clube francês que há vários dias é dado como destino do avançado boavisteiro, mas já circulam fotos dele com a camisola 21.

Yusupha Njie está em vias de ser oficializado como reforço do Reims, tal como O JOGO noticiou em primeira mão, e de acordo com as últimas imagens que circulam nas redes sociais, em que o avançado do Boavista exibe a camisola 21 do clube francês. O emblema do Reims surge como fundo da fotografia que faz estimar para breve a assinatura de um contrato que tem sido noticiado nos últimos dias.

O atacante, 24 anos, natural da Gâmbia, esteve no Boavista por empréstimo do FUS Rabat (Marrocos), na época passada, e foi uma das revelações do plantel. Recentemente, a SAD comprou o passe de Yusupha, através de uma parceria com uma entidade financeira inglesa que assumiu integralmente o valor da cláusula de opção, e foi assinado um contrato de três anos. Por essa altura, já era conhecido o interesse do mercado francês no jogador que, a avaliar pelas imagens, já conhece as instalações do Reims e até já escolheu o número da camisola com que vai estrear-se na Ligue 1.