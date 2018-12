Boavista: matraquilhos com um dragão à espreita e o Tondela ao virar da esquina

Quanto tempo é uma eternidade? Para o Boavista, conta-se pelas seis jornadas sem marcar golos no campeonato. No Centro Juvenil de Campanhã, os jogadores foram confrontados com outra medida e foram uns campeões na simpatia - havia que estar à altura.

Hugo e Gabriel - Buga para os irmãos do Centro Juvenil de Campanhã - deram, esta quarta-feira, uma lição de tudo a uma embaixada do Boavista. Não que Idris, Fábio Espinho, Helton Leite, Carraça ou Talocha precisassem de um banho da realidade para lá do campeonato da I Liga, mas há sorrisos que desarmam o mais feroz dos médios ou o mais elástico dos guarda-redes. Sorrisos de uma grandeza maior do que as tristezas de cada uma das histórias que dão corpo à comunidade de cerca de 30 jovens, com idades entre os 11 e os 21 anos, para ali remetidos, temporariamente, por se verem em situação de risco. Com o Dragão ali tão perto e o dérbi de há duas semanas também, seria de esperar uma entrada cautelosa em campo, na visita com ares de Natal - incluiu bilhetes para o jogo com o Tondela e bens para a instituição. Nada mais tonto: ainda os jogadores não tinham cruzado o portão de ferro e já um jovem se dirigia a Idris a desafiar para uma selfie. E depois outra, e outra, e muitas mais. Idris tem pinta de atleta, acentuada pela risca amarelada que desenhou no couro cabeludo e há muito o identifica aos olhos dos adeptos. A camisola não importa nada, neste canto azul ferrenho do Porto onde, mais do que bem de primeira necessidade, a alegria pode ser um luxo.

"Este é o nosso mais novo", anunciou o monitor, quando Hugo avançou para o grupo dos visitantes, que já levava alguns adolescentes em redor, a caminho da visita às instalações. Menino corajoso e bem educado, apresentou-se a Idris com um decidido "Olá" e num instante já era o cicerone. Fez questão de mostrar o quarto que divide com Buga, e avisou que havia lá qualquer coisa de azul e branco, porque isto do fair play aprende-se de pequenino.

"Desde que cheguei ao Boavista fazemos isto. É sinal de que o Boavista se preocupa com os outros"

A comitiva desaguou na sala de jogos, com miúdos e graúdos à volta dos matraquilhos, e depois à volta de uma mesa de festa na sala de convívio onde reina uma pantera: a senhora do bar é boavisteira de camisola e cachecol. Atracou-se a Idris, pois claro, e ainda arranjou espaço, no extremo mais sorridente da fotografia de família, para o abraço a Helton Leite de uma outra funcionária, baixinha e irremediavelmente encolhida junto do enorme guarda-redes do Boavista: "Mete-te debaixo do braço dele, mulher!"

À espera que a sala enchesse para o lanche, Idris contou a O JOGO a alegria com que guarda memória de iniciativas destas. "Desde que cheguei ao Boavista fazemos isto. É sinal de que o Boavista se preocupa com os outros", notou, ele próprio rendido a esta outra medida do tempo e das preocupações. Saber os pequenitos Hugo e Buga na bancada será "mais um motivo de inspiração" para vencer o Tondela, sorriu, e lembrou como é importante contar com a família: "Temos de encarar o que vem daqui para a frente de outra forma, passando por este jogo de sábado. Sabemos que há três resultados que nos interessam: ganhar, ganhar ou ganhar. Apelamos aos adeptos, mais do que nunca. Eles sabem que, quando estamos todos juntos, é difícil alguém nos derrubar."