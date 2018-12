Boavista lamenta "teor falso e alarmista da posição do V. Guimarães"

Em causa a queixa que V. Guimarães fará à Federação Portuguesa de Futebol, alegando que a equipa sub-15 e familiares dos jogadores foram vítimas de racismo e de agressões no jogo com o Boavista.

O Boavista lamenta "o teor falso e alarmista da posição do V. Guimarães", reagindo assim à intenção, anunciada pelo clube minhoto apresentar a queixa fará à Federação Portuguesa de Futebol , alegando que a equipa sub-15 e familiares dos jogadores foram vítimas de racismo e de agressões no jogo com os axadrezados.

O clube axadrezado considera que o V. Guimarães "fez passar para a Comunicaçãoo Social uma notícia falsa e alarmista", garantindo que "nada de violento se passou durante o jogo Boavista-V. Guimarães". A SAD do clube portuense considera que o jogo decorreu com toda a normalidade "com total correção" dos seus adeptos, não deixando todavia de criticar a postura do adversário, especialmente do treinador. "A despeito de o Boavista ter perdido, ter tido dois jogadores expulsos e de ter sofrido algumas provocações do treinador do V. Guimarães, também ele expulso durante o jogo".

Fonte do Boavista garante que "nenhum cântico racista foi entoado", mas refere que "no exterior do Parque Desportivo de Ramalde terá havido um problema entre adeptos e, uma vez mais, criado por uma provocação de adeptos do V. Guimarães". A Boavista, SAD diz agora que agueada serenamente os relatórios do árbitro e da PSP"