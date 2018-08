Jorge Simão não fica "chateado" se empatar com o Benfica

Treinador diz que está "mais confortável" do que no ano passado quando se estreou no comado do Boavista com uma vitória contra o adversário que defronta este sábado (19 horas, no Bessa)

Na antevisão da receção este sábado, ao Benfica, Jorge Simão recordou a sua estreia, há 11 meses, no comando técnico axadrezado. "Há tradições que se constroem. Este jogo não tem nada a ver com o do ano passado. É num contexto diferente, os jogadores são diferentes, os treinadores é que são os mesmos", afirmou a propósito do encontro disputado no Bessa a 16 de setembro de 2017 e que terminou com a vitória do Boavista, por 2-1, com golos de Renato Santos e Fábio Espinho que deram a volta a um texto que tinha começado favorável ao Benfica, com um golo de Jonas.

Na altura, Simão, que sucedeu a Miguel Leal, teve três dias para preparar o encontro com a equipa encarnada. "Estou mais confortável. Tive tempo para preparar a equipa, conhecemo-nos todos muito melhor. Se o jogo ficar 0-0 não fico chateado, mas prefiro naturalmente ganhar", afirmou na conferência que decorreu esta sexta-feira na sala de imprensa do Estádio do Bessa. "O Benfica é naturalmente favorito, mas isso não vai impedir o Boavista de tentar a vitória", reforçou o técnico de 42 anos sobre o jogo da segunda jornada do campeonato que deverá contar com cerca de 15 mil espectadores.