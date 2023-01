"Interesse em Mangas? Preocupava-me se não houvesse ninguém interessado"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão do jogo, esta segunda-feira, no Estádio do Bessa, às 20h15.

Possibilidade de recorde na primeira volta: "Só podemos controlar o próximo jogo, são três pontos e é com essa mentalidade que, manhã, vamos defrontar o Chaves, sabendo que temos 20 pontos e o nosso adversário tem 21, queremos muito esses três pontos e controlar o nosso processo e as nossas ideias e o que é Chaves, uma equipa forre a jogar fora de casa, já venceu no Braga, no Sporting e Marítimo, vamos estar preparados para dar uma boa resposta. Queremos conquistar os três pontos e dar mais um salto na tabela classificativa é o que desejamos para amanhã [segunda-feira] e que tenha boa assistência."

Fator casa motiva? "Estamos motivados, é a nossa profissão é o que gostamos de fazer, claro que estamos em nossa casa, sentimo-nos mais à-vontade, não temos o peso, mas o apoio dos nossos adeptos, conhecemos bem as nossas instalações é mais fácil, estar mais integrados. Mas vai ser um jogo extremamente difícil contra o Chaves, nós só perdemos dois jogos aqui contra o FC Porto e o Benfica, queremos muito fazer o Estádio do Bessa uma fortaleza, onde os adversários têm respeito em jogar, por isso vai ser um jogo extremamente importante para nós, dentro."

Surpreso com desempenho? "Não...sabemos aquilo que temos, contratamos alguns jogadores e temos alguns jogadores da formação que têm estado connosco e já tiveram a oportunidade de jogar, é esta evolução constante que nós queremos, conheço bem o clube, não olhamos muito para estatística mais sabemos que, desde o Boavista subiu à I Liga, dobrou a primeira volta com 21 pontos, temos amanhã essa oportunidade dos três pontos. Vamos ter um jogo bom."

Sistema: "Temos esses processos bem consolidados e com este que temos trabalhado, 4x3x3 ou 4x4x2, consoante os jogadores que jogam dão essas dinâmicas e coisas diferentes no jogo e mudar com os mesmos jogadores, que acreditam mais, estão mais pressionantes e mais perto uns dos outros, não é fácil trabalhar com dois sistemas ao mês mo tempo, mas os jogadores são inteligentes, mas quando contratámos sabíamos que podíamos muar ao alongo da época e trabalhamo-los, opor isso estão identificados com este sistema e têm dado uma boa resposta e criado muitas situações de golo, só não temos concretizados, mas temos siso uma equipa intensa."

Interesse do Génova em Mangas preocupa perder jogadores? "Não, preocupava-me se não houvesse ninguém interessado neles, é fruto do trabalho que têm feito, e valorizados, há interesse no Mangas como há interesse em outros jogadores, eu já disse na semana passada que se perdermos um jogador que seja bom para o Boavista e sei o que se passa no Boavista. É claro que, nós treinadores, gostamos de ter sempre os jogadores."