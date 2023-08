Interdição do Estádio do Bessa levantada, anuncia Liga

Relvado do Estádio do Bessa

Estádio vai poder receber Boavista-Benfica, da próxima segunda-feira

O Boavista-Benfica, da primeira jornada do campeonato, vai ser mesmo jogado no Estádio do Bessa. A Liga Portugal levantou a interdição.

"A decisão foi tomada após nova vistoria aos trabalhos de recuperação do relvado, que se revelaram efetivos no que diz respeito ao aumento de densidade do mesmo, não pondo em risco o normal desenrolar do jogo, bem como a integridade física dos intervenientes ao jogo", escreveu a Liga Portugal, esta sexta-feira.

O Estádio do Bessa estava interdito desde julho, logo após o Boavista-União de Leiria, da Taça da Liga.

"Na sequência dos critérios infraestruturais do Manual de Licenciamento, e após nota de 1,35 no jogo com o UD Leiria, referente à 1. Fase da Allianz CUP, a Liga Portugal notificou a Sociedade Desportiva axadrezada da imediata e preventiva interdição para qualquer uso do relvado do Estádio do Bessa. Esta interdição durará até que o relvado apresente condições adequadas à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições", explicou a Liga Portugal, na altura.

Boavista e Benfica medem forças na próxima segunda-feira, a partir das 20h45. É a estreia das duas formações na I Liga 2023/24.