Insultos a Rochinha valem multa de mais de sete mil euros ao Boavista

Incidentes ocorridos a 6 de maio, no Estádio do Bessa.

Os acontecimentos do passado dia 6 de maio, em jogo entre o Boavista e o Vitória de Guimarães, na 33.ª jornada da Liga Bwin 2021/22, resultaram em multa de 7 140 mil euros ao emblema axadrezado.

Em causa insultos proferidos pelos adeptos do Boavista a Rochinha, atual jogador no Sporting, na altura ao serviço do Vitória de Guimarães.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol havia instaurado um processo disciplinar aos axadrezados, já depois de terem sido multados em 3142 euros por comportamento incorreto de adeptos na referida partida.

Os membros da Secção Profissional do Conselho de Disciplina julgaram "procedente a acusação com a qualificação jurídica posterior", condenando o Boavista pela "inobservância qualificada de outros deveres", enquanto organizador do jogo, mais especificamente de artigos do "Regulamento de Prevenção da Violência".