Imprensa francesa avança que Boavista está impedido de inscrever jogadores

Em causa uma dívida de 200 mil euros a Adil Rami, antigo central axadrezado

O Boavista está impedido pela UEFA de inscrever jogadores. A notícia é avançada pela RMC Sport, que revela que o motivo da sanção prende-se com uma dívida por saldar a Adil Rami, no valor de 200 mil euros.

O campeão do mundo pela França, que representou o Boavista na época passada em 22 jogos, provou esta quarta-feira que os axadrezados não pagaram o valor reclamado, com a UEFA a castigar o clube com uma proibição de inscrever jogadores até que a situação esteja resolvida.

Adil Rami, central de 36 anos, alinhou esta época nos franceses do Troyes, que conseguiu a permanência na primeira divisão. O veterano fez 18 jogos e apontou três golos no 15º classificado da Ligue 1.