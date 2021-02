Médio espanhol foi expulso por acumulação de cartões amarelos na derrota (0-1) caseira dos axadrezados.

O Boavista averbou na terça-feira a segunda derrota consecutiva na I Liga, ao perder por 1-0 na receção ao Nacional, numa partida que ficou também marcada pela expulsão de Javi García, capitão dos axadrezados, aos 74 minutos de jogo.

O médio viu dois amarelos de forma consecutiva. García afastou com o braço um adversário depois de uma discussão e o jogador do Nacional caiu no relvado, motivando a amostragem do segundo cartão ao espanhol.

O caso não tardou a chegar ao país vizinho: a imprensa espanhola manifestou incredulidade com a expulsão de Javi García, adjetivando mesmo a decisão do árbitro Fábio Melo de "ridícula".

"O teatro do jogador do Nacional deu os seus frutos e o árbitro caiu no seu jogo, expulsando Javi", pode ler-se no Sport. Já o As fala em "teatro infame". "Javi García, ex-canterano do Real Madrid, milita agora no Boavista e foi expulso por duplo amarelo depois de um incidente numa bola parada. Um exagero do rival que saiu bem cara ao espanhol", assinala o jornal.

No final do encontro, Jesualdo Ferreira, técnico do Boavista, foi questionado sobre a expulsão: "Não é muito normal o que está a acontecer ao Boavista. Em todos os jogos, há sempre acontecimentos difíceis de explicar. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores, mas há momentos em que é preciso mais serenidade e melhor capacidade de decisão", disse o treinador.

Veja o lance da expulsão de Javi García: