Athletico Paranaense aponta a lateral do Boavista

De acordo com o jornalista André Hernan, o emblema do Brasileirão fez uma proposta "milionária" por Nathan

O jornalista brasileiro André Hernan garante esta quarta-feira, na sua conta pessoal no Twitter, que o Athletico Paranaense, atual terceiro classificado do Brasileirão, apresentou uma proposta "milionária" ao Boavista por Nathan.

De acordo com a fonte, o "Furacão" ofereceu cerca de dois milhões de euros pelo lateral brasileiro, que foi formado no Vasco e está no Estádio do Bessa há duas temporadas.

Esta época, Nathan apontou um golo e duas assistências ao serviço dos axadrezados, que terminaram a Liga Bwin na 12º posição.