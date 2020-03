Helton Leite recebeu prémio de melhor do mês: "Que continue assim humilde"

Foi a segunda vez consecutiva que o guardião brasileiro arrecadou este prémio.

No treino de quinta-feira do Boavista, Helton Leite recebeu das mãos da Liga o prémio de melhor guarda-redes do mês de fevereiro, que lhe foi atribuído com 20,51% dos votos dos treinadores. Vlachodimos (Benfica), com 18,80%, e Marchesín (FC Porto), com 16,24%, completam o pódio. É a segunda vez consecutiva que o guardião brasileiro arrecada este prémio.

"Estou muito agradecido. Que continue a fazer um bom trabalho, a manter-me humilde, com os pés no chão e a saber que ainda falta um longo caminho pela frente", afirmou Helton, em declarações proferidas pelo Boavista.

Nos cinco jogos realizados para o campeonato em fevereiro, o Boavista venceu dois, ambos sem golos sofridos por parte do guardião, diante de V. Guimarães (2-0) e Paços de Ferreira (1-0). Com mais ou menos sucesso coletivo, certo é que o brasileiro é consistentemente um dos melhores em campo do lado do Boavista, num desempenho novamente reconhecido.