Helton Leite: o pequeno-almoço às 8h30 e até Jesus nas diferenças entre Portugal e Brasil

Guarda-redes do Boavista salienta as grandes diferenças entre Portugal e Brasil

Helton Leite chegou ao Boavista em 2018 e desde aí que tem vindo a destacar-se no futebol português. O guarda-redes de 29 anos tem já acordo para rumar ao Benfica na próxima temporada e, em entrevista concedida ao Globoesporte, abordou as diferenças entre o futebol em Portugal e no Brasil, dando até Jorge Jesus como exemplo.

"O futebol aqui é muito diferente. Fora os três clubes que detêm o poderio financeiro e desportivo da liga - Benfica, FC Porto e Sporting - os outros vivem do dinheiro da televisão e da venda de atletas. No Brasil, os clubes do meio da tabela e que lutam para não cair têm orçamentos gigantescos, mas aqui são muito controlados. São modestos, procuram a valorização dos seus atletas", começou por afirmar, salientando depois as diferenças.

"Só é parecido na língua. O resto é completamente diferente. É outra cultura, em termos de abordagem ao jogo, ao atleta, da maneira de ver, de pensar o jogo. Não estou a dizer que é melhor ou pior, mas outra cultura. Dá para ver isso claramente com o Jorge Jesus. Se perguntar a um jogador do Flamengo, ele vai dizer que é um mundo completamente diferente com ele. No Brasil, estamos habituados às coisas serem mais soltas. Cheguei aqui, no dia do jogo tinha pequeno-almoço às 8h30. Nunca tinha tomado o pequeno-almoço na concentração... Depois, treino às 10h00", continuou.

"É um mundo novo, a cobrança de responsabilidade do dia a dia, a forma de encarar o trabalho. Chega-se aqui ao clube no início da temporada, recebe-se um relatório de 10 páginas com as multas estipuladas. Tem de se cumprir. Atrasou... Cobram, e cumpre-se", completou o guardião.