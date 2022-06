Hamache foi apontado ao plantel de Jesus, mas já tem o futuro definido

Standard Liège tem tudo acertado com o Boavista para a transferência do internacional argelino.

O Standard Liège ganhou a corrida por Hamache. O clube da I Liga belga tem tudo acertado com a SAD do Boavista para a transferência do franco-argelino. A excelente época do lateral-esquerdo atraiu o interesse de clubes europeus e até foi apontado no Fenerbahce, como sendo um pedido de Jorge Jesus.

O Standard Liège será o novo destino de Hamache, que atravessa um momento especial na carreira, ao se estrear, recentemente, pela seleção da Argélia. Uma oportunidade, de resto, que se previa, face às muitas referências ao defesa na imprensa argelina com a opção ideal no processo de renovação da equipa nacional.

A contar com este desfecho, o Boavista já andou a sondar o mercado brasileiro, no sentido de encontrar alternativas à saída de Hamache. Matheus Pereira, do Cruzeiro, como O JOGO já noticiara, é um dos principais alvos para integrar o plantel de Petit.