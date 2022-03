Hamache estará de fora um mês e será ausência no dérbi da Invicta

Hamache vai falhar os próximos jogos do Boavista

Lateral franco-argelino, que saíra do Jamor com queixas físicas numa das coxas, tornou-se numa baixa do plantel axadrezado durante as próximas "quatro semanas"

Petit tem mais uma "dor de cabeça" para aguentar no comando técnico da equipa do Boavista. Hamache, defesa/ala habitual titular no corredor esquerdo axadrezado, revelou que vai estar de fora da competição até meados de abril.

"Depois da ressonância magnética, tenho uma triste notícia para vos dar: estarei quatro semanas ausente. Vou regressar ainda mais forte e ajudar nos objetivos da equipa", escreveu Hamache, que começará por falhar a receção ao FC Porto.

O pior cenário foi, assim, confirmado. Hamache fora substituído por Filipe Ferreira, aos 42', no passado sábado, durante a visita do Boavista ao reduto do Belenenses SAD (26.ª ronda da LIga Bwin), devido a queixas numa das coxas.

Além do duelo com o FC Porto, agendado para o próximo domingo, o lateral franco-argelino vai perder as partidas contra Famalicão, Arouca, Marítimo e Sporting.