Hajduk faz esforço para ter Chidozie

Além de assumir o salário do defesa-central, o clube croata está disposto a pagar um milhão de euros, cedendo ainda uma percentagem do passe do jogador, que tem contrato com o Boavista até 2025.

O Hajduk Split está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar Chidozie a título definitivo. Segundo O JOGO apurou, o clube croata faz da aquisição do central prioridade para atacar a próxima temporada, depois do excelente desempenho que teve na campanha de 2022/23, e que culminou com a conquista da Taça croata.

Contratualmente ligado ao Boavista por mais dois anos, Chidozie tem um salário incomportável para os cofres axadrezados, mas pode permitir um bom encaixe, tendo em conta a valorização que o passe teve com a passagem pelo Hajduk Split. O Boavista aguarda por esse retorno financeiro, depois de ter pago cinco milhões ao FC Porto.

Os responsáveis do Hajduk Split tencionam viajar para Portugal nos próximos dias com o objetivo de resolver o mais rapidamente possível a transferência com os dirigentes do Boavista, até porque o internacional nigeriano tem mais alguns clubes interessados.

Além de pagar o salário elevado do internacional nigeriano, o clube croata estará na disposição de desembolsar um milhão de euros pela transferência, propondo, adicionalmente, que o Boavista fique com uma percentagem do passe.

Chidozie fez a melhor época na carreira ao serviço do Hajudk, tendo participado em 36 jogos e marcado cinco golos. Esta época alinhou ao lado do ex-benfiquista Ferro e de Borevkovic, central que não entra nas contas do Hajduk para 2023/24 e que tem contrato com o V. Guimarães.