Bracali foi eleito o jogador do mês de fevereiro pelos adeptos do Boavista. O guarda-redes brasileiro, de 41 anos, concorria ao prémio com Ricardo Mangas e Yusupha.

Distinção: "Fico feliz e agradecido aos adeptos que me escolheram para este prémio. Neste mês tivemos muitos jogadores em destaque na equipa. Aliás, durante a época o nosso forte tem sido o coletivo, temos um bom grupo, e o prémio estaria sempre bem entregue a quem vencesse"

Jogador mais velho da I Liga: "Há quatro ou cinco anos que devo ser o jogador mais velho da I Liga (risos). Estou feliz e honrado por estar no Boavista e por contribuir com a minha experiência e com aquilo que vivi dentro do futebol para ajudar os jovens, passando também aquilo que é a mística do clube"

Segredo da longevidade: "Tem a ver com o trabalho, com a seriedade como levo as coisas, com a minha vida pessoal e a forma como me cuido. Tem também a ver com caráter e honestidade. Tudo o que conquistei no futebol e para chegar aqui foi de uma forma honesta, trabalhadora e leal"

Renovação do contrato: "Primeiro estão os objetivos da equipa, depois, no final da época, sentamo-nos, conversamos e logo se vê. Negociações? Para já, não, porque o foco está no próximo jogo, contra o Arouca"

Reencontra Arouca: "Estive três épocas em Arouca e fui muito feliz lá, mas agora defendo as cores do Boavista. Deixo já uma palavra de elogio ao Arouca, que tem feito uma época espetacular. Têm um bom plantel, com um mescla de jogadores jovens com experientes. Por isso, vamos ter um jogo extremamente difícil, mas nós também vivemos um bom momento. Se calhar, podíamos ter mais dois ou três pontos"

Redefinição de objetivos: "Não. Pensamos sempre jogo a jogo e, em comparação com as outras épocas, temos mais pontos. Esta equipa vai dar o máximo em todos os jogos, a começar já pelo jogo de sexta-feira, contra o Arouca"