Gustavo Sauer no Botafogo rende dois milhões de euros ao Boavista

Só no último dia do mercado no Brasil houve acordo para a transferência do atacante, o que obrigou os clubes a trabalhar em contrarrelógio para registar o contrato.

A proposta chegou ao Bessa no mês passado, mas só ontem, no último dia da época de transferências no Brasil, o Botafogo acertou a contratação de Gustavo Sauer.

Nesta negociação, o tempo correu a favor dos interesses do Boavista, não só porque as exigências financeiras foram contempladas, mas também porque contou com o atacante brasileiro, 28 anos, até à jornada 29, que coincidiu com a garantia da permanência. Despede-se com a meta da época assegurada, a cinco jogos de terminar a quarta temporada no clube, a melhor de todas: em 31 desafios, fez dez golos e sete assistências; o melhor marcador da equipa, Musa, tem 11.

A imprensa brasileira refere que a transferência envolve um valor a rondar os dois milhões de euros, só em parte liquidado no imediato.

Formado no Joinville, Gustavo Sauer regressa ao país de origem no melhor momento da carreira, com um salário que o Boavista não lhe poderia oferecer. No plantel de Luís Castro encontrará dois outros reforços contratados na Liga Bwin: Lucas Fernandes (Portimonense), e Lucas Piazón (Braga); houve ainda proposta por Bruno Tabata (Sporting).