Gustavo Sauer de fora com o Vizela

Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não deferiu o pedido de despenalização solicitado pelos boavisteiros

Gustavo Sauer não vai defrontar domingo o Vizela. O Boavista tinha dado entrada com um pedido de despenalização do cartão amarelo visto pelo brasileiro no jogo com o Santa Clara, mas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não deferiu o pedido dos boavisteiros.

"A Secção Profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas no RDLPFP. Mantém-se, assim, inatacável a materialidade subjacente à decisão do árbitro", pode ler-se no comunicado.

O próprio Gustavo Sauer, esta quarta-feira, não escondeu a indignação com a decisão do árbitro André Narciso. "Por incrível que pareça, recebi cartão amarelo neste lance... E estou fora do próximo jogo... Deixo para vocês julgarem. Tirem as vossas próprias conclusões!", escreveu nas redes sociais.