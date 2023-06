Gorré segue os passos de Yusupha e muda-se para o Catar

Antigo extremo do Boavista assinou por dois anos pelo Umm Salal. Yusupha também tinha deixado o Bessa há dias, para assinar pelo Al Markhiya

Terminada a experiência de dois anos no Boavista, Gorré assinou pelo Umm Salal, equipa que milita no principal escalão do Catar. O extremo foi contratado a custo zero, tendo assinado por dois anos.

Aos 28 anos, o internacional de Curaçau colocou um ponto final na carreira no futebol português onde chegou em 2018, tendo representado o Nacional, Estoril e Boavista. Esta época marcou três golos e fez cinco assistências em 32 jogos pelos axadrezados.

Yusupha também tinha deixado o Bessa há dias, para assinar pelo Al Markhiya, também do Catar.