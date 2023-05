Gorré, jogador do Boavista, lembra as lágrimas após conversa com Alex Ferguson

Extremo teve uma passagem pelo Manchester United.

Figura do ataque do Boavista, cumprindo a segunda época no Bessa, a quinta em Portugal, Gorré abordou de forma curiosa a sua longa passagem pela formação do Manchester United e a forma como lidou com a dispensa de Old Trafford, após ouvir as palavras de Sir Alex Ferguson.

O extremo, internacional por Curaçau, foi protagonista de uma entrevista no ThreeSixtyTV, e deu conta das lágrimas que derramou ao saber que teria de continuar a sua trajetória fora do Manchester United. "O meu treinador, Paul McGuineess disse-que o chefe queria falar comigo. Eu fiquei tipo 'uau, o que vai acontecer'. Fui para o escritório de Sir Alex, bati na porta e ele disse: 'Entra rapaz, antes de mais, eu aprecio-te bastante, sei que tiveste 10 anos incríveis aqui e até te podia dar um contrato para a primeira equipa agora. Mas não o vou fazer, sei que não vai adiantar nada'". Gorré recordou a justificação normal do histórico treinador dos diabos vermelhos.

"Disse-me: 'Tens muita gente à tua frente, posso falar de Andreas Pereira, Januzaj e Nani. Eram esses que estavam naquela época. 'Não vais ter o tempo de jogo que mereces compatível com a qualidade que tens. É o momento certo para seguires em frente e a mim cabe-me agradecer-te pelos dez anos cá'", contou Gorré, lembrando o rapaz desconsolado que deixava o United, onde estivera dos 6 aos 18 anos, rumando ao Swansea.

"Apertei-lhe a mão e agradeci-lhe. Fechei a porta e desci as escadas correndo para o meu carro onde desatei a chorar. Deixei tudo sair naquele instante, senti que ia dececionar todo o mundo, os meus pais que haviam sacrificado as suas vidas por mim", sublinhou o atacante do Boavista, forte no testemunho.

"Foi pesado! Não sabia mais quem era, nem sabia o que diria aos amigos. Eu era o rapaz que jogava no Manchester United desde os seis anos", precisou Kenji Gorré, que jogaria uma vez pelo Swansea na Premier League. A carreira do jogador ganhou, entretanto, outra vida em Portugal, deixando Alex Ferguson sorridente com os seus prognósticos.