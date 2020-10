O golaço de Angel Gomes ao Moreirense tornou-se viral e mereceu elogios públicos de Bruno Fernandes, Lingard e Jadon Sancho.

Sem surpresa mas com um relevo incontornável, o golo de Angel Gomes ao Moreirense está a correr o mundo. A chapelada que o médio do Boavista executou ainda dentro do grande círculo mereceu destaque nas redes sociais de, por exemplo, Bruno Fernandes e Jesse Lingard, jogadores do Manchester United, ex-equipa de Angel, e de Jadon Sancho, craque do Borússia Dortmund e, tal como Lingard, internacional inglês.

O vídeo do golo também passou pelos milhões de seguidores de páginas como a Sport Bibble, 433 ou Goal, além do inevitável eco na comunicação social inglesa.

A mudança para o Boavista do filho de Gil e afilhado de Nani, por empréstimo do Lille, foi um dos movimentos de mercado mais surpreendentes e os axadrezados acautelaram um eventual proveito financeiro que os franceses venham a ter. Sabe O JOGO que o contrato contempla a chamada cláusula de vitrina, relativamente comum no futebol brasileiro e que serve para compensar financeiramente o clube que recebeu um jogador emprestado e o fez evoluir. Assim, o Boavista terá direito a cerca de 10% de uma futura venda realizada pelo Lille, o que parece um cenário perfeitamente plausível, dada a ainda tenra idade de Angel Gomes (20 anos) e o potencial que lhe é reconhecido e que tem demonstrado - na sexta-feira estreou-se a marcar e tinha assinado três assistências na visita ao Nacional.

De resto, o golo ao Moreirense teve tanto de espontâneo quanto estudado. No final da partida, Angel confessara que o pai o aconselha a "olhar sempre para o guarda-redes" e um golaço assim nem é inédito. No Instagram, o jovem partilhou o vídeo de um lance praticamente igual assinado nas camadas jovens do Manchester United.

Veja o golo de Angel Gomes: