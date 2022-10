Gérard Lopez tem de pagar 768 mil euros em OPA sobre 39% da SAD do Boavista

Empresário já detém 50,78%, comprados por um milhão de euros

A CMVM informou sobre a OPA lançada à SAD do Boavista pelo empresário Gérard Lopez, que deverá pagar 768.712 euros para adquirir 39,22% das ações, através da sociedade Jogo Bonito.

Assim, a um valor nominal de 0,56 euros, o empresário irá adquirir mais 1.372.700 ações da sociedade axadrezada, avaliada pelo auditor em 28,6 milhões de euros negativos, "no melhor cenário", numa avaliação que atribuiu o valor nominal mínimo de um cêntimo por ação.

No entanto, no acordo de compra e venda para assumir o controlo da SAD do Boavista, tinha ficado determinado que o valor mínimo para a compra das ações na OPA seria de 0,56 cêntimos por ação.

Gérard Lopez, que também está ligado ao Bordéus, já detém 50,78% da sociedade do Boavista, adquirida por um milhão de euros.