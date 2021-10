Declarações de Gerárd López, empresário hispano-luxemburguês que adquiriu a maioria (50,78%) do capital social da SAD do Boavista, à SportTV+.

O que o motivou a investir no Boavista? "Quando surgiu a proposta de fazer negócio com o Boavista, fomos a fundo. Está relacionado com a credibilidade que Portugal tem no mundo futebolístico. A capacidade de formar jovens jogadores. É uma liga muito competitiva. O Boavista é um histórico, que tem adeptos fantásticos, um estádio incrível. Foi uma oportunidade que não quisemos falhar."

Que projeto tem para o clube? "O Boavista tem de voltar a jogar na Europa. Queremos estar lá, fazendo investimentos inteligentes. Também investindo nos campos de treinos para darmos mais capacidade aos jovens da formação, porque o clube também deve viver da formação. Tem que ser um clube importante em Portugal."

Preparado para voltar a ser o Boavistão? "Sim, mas vai ser um Boavista diferente. Gostaria de ter um Boavista muito forte em Portugal."

Garantias aos adeptos: "Já investimos 15 milhões de euros no clube, vamos continuar a fazer investimentos inteligentes. Mas temos de subir de forma controlado, para ficarmos lá em cima. Tem de ser uma construção sólida."

Vítor Murta mantém-se como presidente: "Ajudou-me imenso e sabe muito bem o que está a acontecer no clube. Nunca houve a hipótese de ser ele o presidente."