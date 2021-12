Gérard Lopez lança OPA para deter 90 por cento da SAD do Boavista

Atual dono do Bordéus (Ligue 1) e investidor axadrezado ficara, obrigado, em outubro último, pela CMVM, a aumentar o investimento na sociedade boavisteira

A Jogo Bonito, liderada por Gérard Lopez, empresário hispano-luxemburguês, lançou uma oferta de aquisição pública (OPA), na quinta-feira, sobre 39,2% do capital da SAD do Boavista, revelou a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

Em caso de aprovação, o atual dono do Bordéus, que oficializara, em outubro passado, a aquisição de 50,78% do capital social da SAD do emblema da Liga Bwin, ficará com 90% da sociedade axadrezada, algo a que ficou obrigado pelo regulador.

Essa participação - 50,78% - motivou a CMVM a demandar, logo em outubro último, que Gérard Lopez avançasse com uma oferta pública de aquisição sobre todas as ações da SAD axadrezada, sendo que os remanescentes 10% ficam na posse do clube.

O empresário hispano-luxemburguês, através da sociedade Jogo Bonito, desembolsou um milhão de euros, a preço unitário de 0,56 euros por cada ação, valor esse que será o mínimo a oferecer para comprar, então, mais de metade do capital SAD do Boavista.

A quantia a ser investida por Gérard Lopez na recente OPA, que será determinada por um auditor independente a designar pela CMVM, será, pelo menos, de 768.712 euros.