"Futuro? Não há novidades, mas estarei a treinar na próxima época"

Daniel Ramos, treinador do Boavista, fez a antevisão ao jogo com o Marítimo, da ronda 31. Futuro também foi abordado.

Como se motiva a equipa: "É com trabalho diário e seriedade, com objetivos de conquista e permanente exigência, com alertas e todos a pensarem da mesma forma. Uma série de passos para que a equipa não se possa desligar, com a responsabilidade que todos têm de cumprir: dar o máximo até ao último jogo e sem que haja qualquer relaxamento. Ter resultados e terminar com o máximo de pontos. Procurar sempre o melhor. Não temos qualquer posição na tabela em mente. O melhor vem jogo a jogo. Temos 38 pontos e no próximo é fazermos 41."

Lesionados: "O Fabiano hoje já integrou a equipa, é um bom indicador. O Lucas está a evoluir, mas não está a cem por cento ainda. Para nós só entram no jogo os jogadores a cem.".

Não Perca FC Porto Conceição acelera dos 0 aos 100: os recordes do treinador no FC Porto Apesar de ter sido uma época marcada por altos e baixos, são já vários os registos, individuais e coletivos, que ajudam a explicar a vantagem e claro favoritismo para a conquista do título.

Marítimo: "Conheço alguns jogadores. Estava numa posição ingrata na tabela e tem condições para estar melhor posicionada, pelo que não estranho nada esta recuperação e as duas vitórias que vêm trazer mais tranquilidade. Tem valor e é um grande clube. que tive o orgulho de ter treinado. É uma boa equipa e como tal perspetivo um bom jogo. Vamos procurar ganhar, não tivemos muito tempo - lamento muito isso. Fizemos um jogo às 21h15 e chegámos às quatro da manhã a casa e temos de jogar quatro dias depois."

Tempo de preparação: "Depois do jogo de Portimão, vamos jogar quatro dias a seguir, com uma viagem de sete horas e chegar às cinco ou às seis da manhã. Devia haver mais cautela na marcação dos jogos, depois de um horário tardio e, principalmente, com deslocações, o que traz um grande desgaste para a equipa. Temos dois treinos de recuperação. Ter consideração que é diferente jogar em casa e voltar a jogar quatro dias depois. É diferente jogar longe e voltar a jogar quatro dias depois. Peço mais sensibilidade para futuro."

Futuro: "Ainda não há novidades. Tem a ver com timings, mas estarei a treinar na próxima época seguramente".