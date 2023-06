Funeral de Manuel do Laço terá lugar na quarta-feira

Famoso adepto do Boavista morreu na tarde deste domingo, aos 89 anos.

As cerimónias fúnebres de Manuel do Laço, famoso adepto do Boavista que morreu no domingo, aos 89 anos, vão decorrer a partir das 11h00 de terça-feira, na capela funerária do Santíssimo Sacramento, na Rua Guerra Junqueiro, no Porto.

O funeral terá lugar no cemitério de ​​​​​​​Agramonte, na quarta-feira (14h30).

No domingo, o Boavista deu conta do falecimento do sócio número 14, a quem chamou "figura histórica e carismática" do clube, por via de comunicado.