Franceses dão Chidozie mais perto do Nantes por 1,5 milhões de euros

Defesa-central poderá deixar o Boavista em breve.

Segundo notícias difundidas em França nas últimas horas, o acordo entre o Nantes e o Boavista por Chidozie pode estar a ser desenhado para render um encaixe de 1,5 milhões às panteras. Os canários, que tiveram o central nigeriano nas fileiras em 2017/18, ainda estiveram na expetativa de conseguir o defesa a custo zero, sendo que hoje seria a data limite para que Chidozie rescindisse, por justa causa, com o Boavista, por salários em atraso, também de acordo com as informações da imprensa gaulesa.

O JOGO sabe que os salários ao plantel e a Chidozie foram em grande parte abatidos na última semana, na preparação da receção ao Benfica, ficando o africano sem argumentação jurídica para sair do Bessa sem retorno financeiro para as panteras, apesar da ameaça de processo litigioso que pairou com desfecho nos tribunais da FIFA. Falta agora perceber se o interesse do Nantes vinga e, se a verba em questão, convence o Boavista a abrir mão de um jogador, que esteve em plano de evidência diante do Benfica, havendo no Bessa transtornos múltiplos na construção do plantel, inibição de inscrição de novos jogadores, e problemas muito atuais no centro da defesa com as lesões de Sasso e Abascal.