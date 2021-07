Filipe Ferreira encantado com o Boavista: "Cheguei a um grande clube"

Lateral-esquerdo de 30 anos assinou contrato até ao final da época

Pouco depois de ter assinado contrato com o Boavista válido por uma época, Filipe Ferreira reconheceu o "orgulho" que sente por ter a oportunidade de jogar num "grande clube". O lateral-esquerdo, de 30 anos, que representou o Tondela nas duas últimas épocas, disse também que está ansioso por começar a sentir o "apoio sempre apaixonante dos adeptos" axadrezados.

"Cheguei a um grande clube, com uma tradição enorme no futebol português e uma história recheada de muitas conquistas. Estou extremamente orgulhoso e motivado para este novo desafio".

Objetivos

"Como não podia deixar de ser, prometo dar o máximo pelo clube, como sempre aconteceu ao longo da minha carreira. Acredito que posso acrescentar qualidade e experiência ao grupo de trabalho. A nível pessoal, quero sempre mais e melhor, tentar jogar o maior número de jogos possíveis, sabendo que o mais importante é sempre a equipa".

Ambiente no Bessa

"Joguei seis vezes no Estádio do Bessa Séc. XXI como adversário e nunca ganhei... É um campo extremamente difícil para todas as equipas, quer pela habitual qualidade dos plantéis do Boavista, quer pela força que a massa associativa passa para o relvado. Sente-se lá dentro a energia dos adeptos. Mas, é verdade, nunca ganhei no Bessa, e como diz o ditado, "se não os podes derrotar, junta-te a eles" (risos)".

Adeptos apaixonantes

"O Boavista tem adeptos excecionais. Como disse, senti sempre isso quando joguei no Estádio do Bessa. Também sei que são adeptos muito exigentes e isso mostra a grandeza do clube. Nós, jogadores, temos de estar preparados para lidar com essa pressão, sabendo que eles, tal como nós, querem sempre o melhor para o clube."